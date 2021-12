Van der Valk und Neuenkirchen: Zwei neue Testzentren öffnen in Melle

Auch sonntags geöffnet: die Teststation Van der Valk.

Stefan Gelhot

Melle. Zwei weitere Zentren für Corona-Schnelltests eröffnen in Melle. Eines in Neuenkirchen und eines beim Hotel Van der Valk. Dessen Vorgänger war weggeflogen.

Die Infrastruktur am Hotel Van der Valk und in Neuenkirchen steht schon länger. Bereits in der vergangenen Woche sagte Sebastian Friedering, zusammen mit seinem Bruder Kevin zuständig für das operative Geschäft rund um die beiden Testzentre