Das "Beiwerk" in der Mühlenstraße 21 ist seit dem 11. Dezember 2021 geschlossen.

Elena Werner

Melle. Taschen und modische Accessoires hatte Wolfgang Bockamp in seinem Geschäft „Beiwerk“ in der Mühlenstraße 21 in Melle im Sortiment. Am 11. Dezember 2021 schloss Bockamp die Ladentüren nach sechseinhalb Jahren.

„Der Laden zieht nicht um“, stellt Wolfgang Bockamp im Telefonat mit der Redaktion klar, weil er selbst von Umzugsgerüchten seines Ladens gehört hatte, die in Melle die Runde machten. Sechseinhalb Jahre betrieb der Meller das „Beiwerk“