19-Jähriger verbrannt: Weitere Details nach Unfall in Melle bekannt

Warum war der 19-Jährige unterwegs, bevor die Fahrt hier ihr Ende nahm?

Melle. Bei einem Verkehrsunfall in Melle ist ein 19-Jähriger aus Lindern im Auto verbrannt. Die Polizei teilt nun weitere Details zum Vorfall mit.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen, 5. Dezember. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 19-Jährige in einem Mercedes der C-Klasse auf der Borgholzhausener Straße (L 93) Richtung Borgholzhausen unterwegs. In einem Waldstück k