Die Polizei wurde zu einem Unfall gerufen. (Symbolfoto)

dpa/Friso Gentsch

Melle. Bei einem Unfall an der sogenannten Beinker-Kreuzung in Melle ist am Dienstagabend ein Fußgänger verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei übersah ein Autofahrer beim Abbiegen im Kreuzungsbereich eine bevorrechtigte Person, welche die Straße an einer Fußgängerampel queren wollte. Der Fußgänger sei zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Rettung