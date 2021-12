63-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Melle schwer verletzt

Das Rad nahm die Polizei mit, sein Fahrer kam ins Krankenhaus.

Stefan Gelhot

Melle. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Melle ist ein 63-Jähriger schwer verletzt worden. Er war auf dem Fahrrad unterwegs.

Eine 32-jährige Mellerin fuhr am Dienstag in ihrem Citroen auf dem Osterkamp in Melle. Gegen 14.20 Uhr bog sie nach rechts auf die Nachtigallenstraße Richtung Industriestraße ab. Dabei übersah sie einen 63-jährigen Meller, der auf seinem Fa