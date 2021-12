13 Spieler aus Melle trafen mindestens sechsmal bis zur Winterpause.

Stefan Gelhot

Melle. Die Amateurfußballer sind in der Winterpause. In der Hinrunde spielten sich einige Torjäger besonders in den Vordergrund. Das sind die besten Meller Torschützen von der Landesliga bis zur 1. Kreisklasse – eine Rangliste.

14 Tore: Ein einsamer Spitzenreiter vom SC Melle IIDer beste Torschütze aus Melle ist zur Winterpause Jonathan Büscher. 14 Treffer erzielte der 20-Jährige in zehn Ligaspielen. Allein die Hälfte seiner Tore schoss Büscher beim