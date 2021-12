Impfung vor Weihnachten: Hier ist es in Melle noch möglich

Bei manchen Impfaktionen wird allein der Impfstoff von Moderna verwendet (Symbolfoto).

Michael Gründel

Melle. Es gibt in Melle wieder Termine für Corona-Impfungen. Auch Booster-Impfungen sind möglich. Eine Übersicht.

Kurz vor dem Weihnachtsfest werden in der Stadt Melle die Corona-Impfaktionen fortgesetzt. „Wir befinden uns mit den Impfaktionen auf einem guten Weg“, bilanziert Bürgermeisterin Jutta Dettmann in einer Pressemitteilung. So seien die bisher