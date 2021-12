Vorfall in Wellingholzhausen: Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe

Die Grabstelle für Sternenkinder auf dem Friedhof Wellingholzhausen. (Archivfoto)

Simone Grawe

Wellingholzhausen. Die Polizei in Melle ermittelt derzeit wegen Störung der Totenruhe und bittet bei der Suche nach dem Täter um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Polizeimitteilung in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitagvormittag auf dem Friedhof in Wellingholzhausen, wo ein Unbekannter von einem sogenannten Sternenkindergrab eine Leuchte in Form ei