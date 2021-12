Die Feuerwehr wurde alarmiert, als am Samstag gegen 13.40 Uhr Wasser durch die Decke in ein Meller Ladengeschäft lief.

Freiwillige Feuerwehr Melle

Melle. In Melle ist es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohn- und Geschäftshaus am Markt gekommen.

Einige Besucher der Innenstadt dürften sich bei ihrer Suche nach Weihnachtsgeschenken über das plötzliche Erscheinen der Feuerwehr gewundert haben. Doch der Einsatz hatte auch ohne Rauch und Flammen seinen Grund.Wie Nils Hoyermann von der F