So sieht es in der neuen Obdachlosenunterkunft in Melle aus

Eine kleine Abordnung der Stadt Melle mit Bürgermeisterin Jutta Dettmann an der Spitze, hat sich die provisorische Notunterkunft an der Kreuzung Oldendorfer Straße/Weststraße angeschaut.

Hengehold

Melle. Die Stadt Melle hat die neue Notunterkunft für Männer an der Oldendorfer Straße/Ecke Weststraße der Öffentlichkeit vorgestellt. Das erwartet die künftigen Bewohner.

Die ist nicht für Durchreisende gedacht, die in der Übernachtungsstelle am Engelgarten unterkommen. In der Containerunterkunft an der Kreuzung neben der Metank-Tankstelle werden Männer leben, die zuvor in der Notunterkunft Neuenkirchener St