Die große Weihnachtsspendenaktion ist mit einem Traumergebnis an den Start gegangen.

dpa/Jens Büttner

Melle/Bad Essen/Südkreis. Die Weihnachtsspendenaktion der Stiftungen "Horizont" der Caritas und der Diakoniestiftung sowie dem "Meller Kreisblatt", dem "Wittlager Kreisblatt" und der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ist mit einem traumhaften Zwischenergebnis gestartet.

Nach zwei Wochen sind auf dem Spendenkonto über 15.000 Euro für Menschen in Not in der Region eingegangen: Ein großartiger Auftakt, urteilen Sprecher der Caritas und der Diakonie in einer ersten Zwischenbilanz."Es ist sehr, sehr schön zu be