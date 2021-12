Ein mitreißendes Konzert mit außergewöhnlichen Arrangements präsentierte das Vokalensemble "Onair" in der Martinikirche.

Petra Ropers

Buer. „Onair“ – der Name des Ensembles steht für atemberaubende Vokalkunst in spannenden Arrangements. Sein Weihnachtskonzert in der Martinikirche Buer war jüngst ein Höhepunkt in einer Zeit, in der sich die Kultur zwangsweise rar macht. Ein Blick vor allem hinter die Bühne.

Klassische Weihnachtslieder in außergewöhnlichen Bearbeitungen und weihnachtliche Popsongs in völlig neuem A-capella-Klanggewand: Ihre Zuhörer rissen André Bachmann (Tenor), Kristofer Benn (Bass), Marta Helmin (Sopran), Jennifer Kothe (Sopr