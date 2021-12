Glücklich im eigenen Laden: Martina Kögel aus Buer hat sich mit ihrem Ideenlädchen einen Traum erfüllt.

Kirsten Muck

Buer. So neu ist ihr kleines "Ideenlädchen" gar nicht mehr. Doch schon kurz nach der Eröffnung im Oktober 2019 wurde Martina Kögel in Buer durch die Pandemie ausgebremst. Sie schaut trotzdem optimistisch in die Zukunft.

Denn es gibt viele Menschen, die ihre Leidenschaft für das Nähen teilen. Ihr Laden "Das Ideenlädchen" im Friedenshöheweg überrascht auf kleiner Fläche mit großer Auswahl. Wie viele Stoffe dort in den Regalen liegen, weiß sie nicht. Sie hat