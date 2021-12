So steht es um die Pläne für weitere Testzentren in Melle

Warum ist das Testzentrum am Hotel van der Valk in Melle noch nicht geöffnet? Wir haben nachgehakt.

Hengehold

Melle/Neuenkirchen. Warum öffnet das Testzentrum am Hotel van der Valk nicht? Augenscheinlich ist alles startklar. Weitere Testzentren in Melle sind in Vorbereitung.

"Am liebsten schon gestern", antwortet Sebastian Friedering auf die Frage, wann es am Hotel Melle, wie der Betrieb eigentlich heißt, losgehen soll. Tatsächlich sei es so, dass die Infrastruktur komplett bereit stehe, auch das Personal sei i