150-Gäste-Feier in Melle: Empfindliche Geldstrafen drohen

In diesem Saal, der gemietet werden kann, fand die von der Polizei aufgelöste Feier statt.

Hengehold

Melle. Sowohl für den Veranstalter als auch für die Gäste der am Samstag aufgelösten Feier in Melle könnte die Sause teuer werden.

Wie hoch genau die Bußgelder ausfallen werden, dazu könne er noch keine Angaben machen, sagte Landkreissprecher Henning Müller-Detert auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen. Denn das hänge davon ab, was genau in den Anzeigen stehen