Besinnlich, aber auch fröhlich: Die A Cappella Band Onair gastiert am Dienstag, 7. Dezember, in der Bueraner Martinikirche.

Martinimusik Buer

Buer. Viele Veranstaltungen fallen derzeit aus, doch diese nicht: Mit ihrem Weihnachtsprogramm "So This is Christmas" gastiert die A-Cappella-Band "Onair" am Dienstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Martinikirche in Buer. Karten gibt es noch im Vorverkauf und an der Abendkasse

Vielen dürfte "Onair" als erste A-Cappella-Band bei der TV-Sendung „The Voice of Germany“ bekannt sein, schreibt der Veranstalter in einer Mitteilung. Das Berliner Quintett zähle zur Weltspitze der Vokalkünstler. Für ihr Weihnachts-Programm