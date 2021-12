Es wird munter weitergeimpft: Der Landkreis bietet in der kommenden Woche 23 Termine an, zwei davon in Melle (Symbolbild).

Daniel Karmann/dpa

Melle. Die dezentrale Impfkampagne des Landkreises Osnabrück geht in die zweite Woche. Weitere Impftermine gibt es auch in Melle.

23 Impfaktionen an diversen Orten werden in der Woche am Montag, 6. Dezember, angeboten, zwei davon in Melle, und zwar am Montag, 6. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in der BBS Melle, Lindenstraße 1; und am Donnerstag, 9. Dezember, von 14 bis 20