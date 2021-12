Wochensieg für Alexander Pohlmann: Mit seinem Menü hat der gebürtige Meller die Jury überzeugt.

RTL Bildredaktion

Melle. Der gebürtige Meller Alexander Pohlmann hat am Freitagabend den Wochensieg in der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" errungen. Der 32-jährige, der an der Uniklinik im Münster als Arzt arbeitet, gewann damit 3000 Euro.

Für sein Menü hat der gebürtige Meller in der TV-Show die meisten Punkte erhalten und damit neben dem Wochensieg auch die Siegprämie erhalten.„Von dem Geld werde ich die anderen Teilnehmer in ein Restaurant zum Essen einladen“, sagte Alexan