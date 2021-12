Teammanager Niclas Königbauer (links) und Fahrer Marco Wittmann feiern den DTM-Sieg des Meller Teams Walkenhorst Motorsport in Zolder.

Toni Alex

Melle. Marco Wittmann hat die erste DTM-Saison fürs Meller Team Walkenhorst Motorsport auf dem vierten Rang abgeschlossen. Theo Oeverhaus wurde Sechster in der DTM Trophy. Teammanager Königbauer bilanziert und blickt voraus.

Walkenhorst Motorsport ist dieses Jahr neu in die renommierte Tourenwagen-Rennserie eingestiegen. Marco Wittmann trat für den Rennstall an. Der 32-Jährige fährt seit 2013 in der DTM, 2014 und 2016 wurde er Gesamtsieger. Die Meller, die auf