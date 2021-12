Carsten Dassel wäre dafür gewesen, dass die Buden ohne Verzehr auf dem Meller Weihnachtsmarkt 2021 bis zum Ende geöffnet bleiben, doch Samstag ist für alle Schluss.

Hengehold

Melle. Mit wem auch spricht von den Beschickern auf dem Meller Weihnachtsmarkt, alle sind nett und gelassen. Dabei sieht es bei manchem innerlich ganz anders aus, denn es geht für viele um mehrere Tausend Euro.

"Die erste Woche ist nur für die Kosten, der Gewinn kommt erst in der zweiten", sagt Gudrun Schürmann aus Neuenkirchen, in deren "Winterhütte" Wärmendes in flüssiger Form in Normaljahren die Leute anlockt. 2021 ist kein normales Jahr. "Ich