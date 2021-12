Haben Geldgeschenke für Meller Vereine im Gepäck. Das Kuratorium der Starcke-Stiftung mit (von links) Peter Alfer, Diethard Sinram und Holger Rinne.

Alena Hinnenkamp/Kreisspsarkasse Melle

Melle. Die Starcke-Stiftung fördert auch in diesem Jahr aus den Erträgen ihres Stiftungsvermögens Projekte in Melle. Insgesamt 21.350 Euro gehen an acht Meller Vereine.

Der Verein Radweg Allendorfer Straße erhält einen kräftigen Zuschuss für den Bau des Radweges, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Die Kreislandfrauen Melle freuen sich über eine Unterstützung für die Erstellung der „Grünen Fenster f