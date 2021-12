Das Vereinsheim des TV Neuenkirchen soll zu einem Testzentrum umgewandelt werden.

Simone Grawe

Neuenkirchen. Immer mehr Menschen wollen sich angesichts der verschärften Corona-Regeln testen lassen. In Melle-Neuenkirchen gibt es allerdings bislang kein Testzentrum, aber das soll sich schon bald ändern.

Offenbar schon in wenigen Tagen wird der weiße Fleck an Testzentren in Melle-Neuenkirchen verschwinden. So planen der Vorstand des TV Neuenkirchen sowie die Hirsch-Apotheke, dass das Vereinsheim des TVN in ein Testzentrum umgewandelt wird.