Nur wer ein Bändchen trägt, darf auf dem Weihnachtsmarkt etwas verzehren.

Stefan Gelhot

Melle. Am Samstag wird der Meller Weihnachtsmarkt vorzeitig geschlossen. Das wussten die Besucher noch nicht, die am Mittwochabend da waren, am ersten Tag mit den neuen 2Gplus-Regeln. Ein Stimmungsbericht.

Am Mittwochabend sind nur wenige Menschen auf dem Meller Weihnachtsmarkt unterwegs. Einige Buden sind gegen 18.30 Uhr schon geschlossen. Wegen des ungemütlichen Wetters mit starkem Wind und Regen? Oder wegen der verschärften Corona-Regeln?