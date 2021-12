Der Meller Weihnachtsmarkt 2021 wird vorzeitig abgebrochen hat die Werbegemeinschaft Melle City entschieden.

Stefan Gelhot

Melle. Nachdem in Osnabrück beschlossen wurde, den Weihnachtsmarkt vorzeitig zu schließen, hat die Werbegemeinschaft Melle City am Donnerstagnachmittag ebenfalls den Nothalt gezogen.

Nachdem erstmals am Dienstagabend mit allen Beschickern über die Frage der Fortsetzung des Weihnachtsmarktes in Melle entschieden wurde, war ohnehin zusätzlich geplant worden, am Freitagabend nach Marktschluss noch einmal zu schauen, ob es