Wie Corona Familien, Alleinerziehende und Rentner in finanzielle Not gebracht hat

Wenn die Auswirkungen der Corona-Krise die letzten Reserven gekostet haben. (Symbolfoto)

imago images/Skata

Melle. Corona gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern das Virus hat manche Menschen auch in finanzielle Not gebracht: Familie, Alleinerziehende, Rentner. Die gemeinsame Spendenaktion der Stiftungen von Caritas und Diakonie sowie von Redaktionen aus dem Hause NOZ Medien hilft diesen Menschen – unbürokratisch und schnell.

Die Bilder sind noch gegenwärtig. Die Regale mit Toilettenpapier, Nudeln und Mehl waren schlagartig leer, als der erste Lockdown am 22. März 2020 in Kraft trat, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Im vergangenen Winter folgten