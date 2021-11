Am Dienstag bei "Das perfekte Dinner": Der gebürtige Meller Alexander Pohlmann kocht seine drei Gänge.

VOX / Christina Wiesmann

Münster/Melle. War es „Das perfekte Dinner“? Am Dienstagabend wurde die Folge der Vox-Sendung ausgestrahlt, in der der gebürtige Meller Alexander Pohlmann kochte. Mit seinen drei Gängen überzeugte er auf ganzer Linie.

In dieser Woche nehmen fünf Hobbyköche aus Münster an der Sendung teil. Den Auftakt am Montag machte Grafikdesignerin Christiane. Sie bekam insgesamt 30 Punkte von den vier anderen Teilnehmern für ihre drei französisch-inspirierten Gänge.Ra