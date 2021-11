Nikolausfeier in Melle abgesagt, aber so gibt es trotzdem Süßes

Die alljährliche Nikolausfeier auf dem Meller Markt muss 2021 ausfallen. (Archivfoto)

Stadt Melle

Melle. Die Stadt Melle hat die Nikolausfeier 2021 am Rathaus abgesagt. Nikolaustüten wird es dennoch geben.

"Aufgrund der angespannten Corona-Situation muss die traditionelle Nikolausfeier am historischen Rathaus in Melle-Mitte am Montag, 6. Dezember, ausfallen", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Doch gehen Verwaltung und Kommunalpoli