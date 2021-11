So sieht es auf dem Arbeitsmarkt in Melle und Wittlage aus

Die Arbeitslosenquote reduziert sich im Raum Melle-Wittlage auf 2,7 Prozent (Symbolfoto).

dpa/Patrick Seeger

Melle/Altkreis Wittlage. Die Arbeitslosigkeit in der Region Melle-Wittlage ist im November gesunken. Die Quote lag bei 2,7 Prozent. das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Im November 2020 lag der Wert noch bei 3,3 Prozent, so die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht.

1305 Personen waren im Geschäftsstellenbezirk Melle, zudem auch der Altkreis Wittlage gehört, arbeitslos gemeldet. 102 weniger als im Vormonat. Vom Rückgang der Erwerbslosigkeit profitierten nach Mitteilung der Agentur Frauen und Männe