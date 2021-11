In allen städtischen Verwaltungsgebäuden, so wie hier im Stadthaus am Schürenkamp, gilt für Besucher ab dem 1. Dezember die 3G-Regelung (Archiivfoto)

Simone Grawe

Melle. Die Stadt Melle verschärft angesichts der steigenden Inzidenzzahlen die Regeln für die Besuche in den städtischen Verwaltungsgebäuden. Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, gilt die 3G-Reglung.

Um das Corona-Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt in Anlehnung an die Regelung des Landkreises Osnabrück und in Abstimmung mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen entschieden, dass ab Mittwoch, 1. Dezember, i