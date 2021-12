Katja Schulte bietet in Melle Physiotherapie für Hunde an

Katja Schulte hat sich mit einer Hundephysiotherapiepraxis an der Gesmolder Straße in Melle selbstständig gemacht.

Anke Schneider

Melle. Wenn Muskeln und Gelenke schmerzen, kann Physiotherapie manchmal Wunder wirken. Bei Hund und Katze übernimmt das Hundephysiotherapeutin Katja Schulte. Sie hat sich in Melle selbstständig gemacht.

Die 40-Jährige kommt eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich, hatte aber mit Tieren schon immer viel zu tun. „Schon als Kind wollte ich beruflich was in diese Richtung machen“, sagt die Wellingholzhausenerin. In diesem Jahr hat sie ihren