Am Dienstagabend wird auf VOX die Folge von "Das perfekte Dinner" ausgestrahlt, in der der gebürtige Meller Alexander Pohlmann (Mitte) kocht.

RTL Bildredaktion

Melle/Münster. Er ist Arzt am Universitätsklinikum in Münster. Am Dienstag erleben die TV-Zuschauer der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“, wie der gebürtige Meller Alexander Pohlmann sein Drei-Gänge-Menü unter dem Motto „Nur die halbe Wahrheit“ zubereitet.

Fünf Teilnehmer kochen ein Menü und präsentieren sich abwechselnd als Gastgeber. Seit Montag sind fünf Teilnehmer aus Münster dabei, die in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ um den Wochensieg kochen.Am Dienstag ist Alexander Pohlma