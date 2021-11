Robin Flechsig (in Hellblau, hier im Spiel gegen Schüttorf) hatte die einzige klare Torchance für den SC Melle im Auswärtsspiel bei GW Mühlen.

Stefan Gelhot

Melle. Nichts zu holen gab es am Sonntagnachmittag für die Landesligafußballer des SC Melle bei GW Mühlen. Der Tabellenführer aus dem Grönegau verlor das Topspiel gegen nun drittplatzierte Mühlener mit 0:4.

Nach ausgeglichenem Start in die Partie hatte Robin Flechsig in der 20. Minute die große Chance, die Gäste in Führung zu bringen: Nach Vorarbeit von Jonne Fischer kam er aus kurzer Distanz frei zum Schuss, aber der Torhüter der Gastgeber r