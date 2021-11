Bürgermeisterin Jutta Dettmann und Michael Sutmöller von der Werbegemeinschaft Melle City haben am Freitagabend den Meller Weihnachtsmarkt eröffnet.

Stefan Gelhot

Melle. Der Meller Weihnachtsmarkt 2021 ist eröffnet. Organisator Michael Sutmöller von der Werbegemeinschaft Melle City und Bürgermeisterin Jutta Dettmann stießen am Freitagabend mit einem ersten Glühwein an – und das an einer besonderen Bude.

Zum 25. Mal bereichern die Schulkes mit ihrem Glühweinstand in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt. Ein Engagement, das Michael Sutmöller mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde würdigte. Ludger, Gisela und Sven Schulke nahmen die Aufmerksamke