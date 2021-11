Deutschlandtour mit Stop in Buer: Jay Alexander und Kathy Kelly kommen

Jay Alexander und Kathy Kelly kommen im Januar in die Martinikirche in Buer.

Simone Heidt

Buer. Im Januar gehen Startenor Jay Alexander und Kathy Kelly, Mitglied der Kelly Family, auf Tournee durch Deutschland. Einen Zwischenstopp machen sie in Buer, am Donnerstag, 27. Januar 2022, um 19.30 Uhr in der Martinikirche.

In ihrem Live-Programm präsentieren die beiden Künstler Songs ihres im März 2021 veröffentlichten Albums „Unter einem Himmel / Just one sky“. Es ist das erste gemeinsame Album der Musiker. Das musikalische Spektrum reicht von Welterfolgen ü