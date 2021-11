Topspieler Christoph Chrzanowski steht der SV Oldendorf trotz Schulterproblemen zur Verfügung.

Stefan Gelhot

Melle. Während sich die erste Tischtennis-Männermannschaft der SV Oldendorf von den Abstiegsplätzen der Verbandsliga weiter entfernen will, steht die Reserve der SVO-Frauen vor dem letzten Spiel des Jahres.

Die Männer des TSV Riemsloh wollen derweil mit einem Sieg für eine sichere Situation in der Bezirksoberliga sorgen.Oldendorfer Männer hoffen auf ChrzanowskiAm Wochenende kommt es zum Kellerduell in der Verbandsliga: Am Samstag (14 Uhr) empf