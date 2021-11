Vier Konzerte in zehn Tagen in der Martinikirche Buer

Festlich wird es in der Martinikirche zur Weihnachtszeit – vor allem wegen der Musik (Archivfoto).

Inga Göbert

Buer. Ein Konzert-Marathon zur Weihnachtszeit findet in der Martinikirche in Melle-Buer statt. Eine Übersicht, wer auftritt und wo es Karten gibt.

Vier Konzerte innerhalb von zehn Tagen stehen ab dem ersten Adventssonntag in der Martinikirche in Buer an. Stets wird es weihnachtlich, stets gilt die 2G-Regel – nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Tickets für alle Konzerte sind