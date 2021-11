Weihnachtskonzert der Heimatkapelle Wellingholzhausen am 1. Advent

Das Weihnachtskonzert der Heimatkapelle Wellingholzhausen findet am 28. November 2021 statt.

Wellingholzhausen. Es wird stimmungsvoll: Weihnachtliche Melodien aus vielen Teilen der Welt präsentiert die Heimatkapelle Wellingholzhausen am kommenden Sonntag ab 17 Uhr in der St. Bartholomäus Kirche in Wellingholzhausen.

Die über 60 Musiker um ihren Dirigenten Jan Mons wollen damit an die erfolgreichen Benefizveranstaltungen der vergangenen Jahre anknüpfen, wie die Kapelle in ihrer Pressemitteilung zur Veranstaltung schreibt.Erlebnis für Ohren und AugenDie