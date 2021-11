Wegen räuberischer Erpressung muss sich aktuell ein Meller vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück/Melle. Er verpasste einem Meller ein Veilchen und schlug ihm einen Zahn aus, um seine Drohung zu unterstreichen: Wegen räuberischer Erpressung muss sich ein 19-Jähriger aus Melle derzeit vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Der Angeklagte ist geständig und obendrein voller Reue. Bei seinem Opfer, einem 21-Jährigen aus Melle, entschuldigte er sich am Montag: „Mir war nicht bewusst, dass es so schlimm für dich war.“ Um was genau es ging und was schlimm war,