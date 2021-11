Der 50. Schüleraustausch des Gymnasiums Melle mit dem Lycée Desfontraines führte 50 Jugendliche ins Elsass.

Susanne Michstein

Melle. Das Gymnasium Melle und das Lycée Desfontaines aus Melle/Frankreich feiern in diesem Jahr ihren 50. Austausch. Für die Meller führte die Geburtstagsreise ins Elsass.

In Straßburg konnten sich die Schüler nach einer längeren Pause wiedersehen. Da eine Unterbringung in Gastfamilien nicht möglich war, verbrachten die Schüler laut einer Mitteilung der Schule die vier Nächte in einem Jugendhotel. Insgesamt 5