Freuen sich auf die Ideen der Bürger: Bürgermeisterin Jutta Dettmann, Stadtbaurat Frithjof Look, Landschaftsarchitekt Nils Kortemeier und Umweltbüroleiter Thilo Richter.

Kirsten Muck

Melle. Ein Matschspielplatz, Sitzplätze am Ufer, ein Biotop: Ideen für die Umgestaltung der Grünflächen entlang der Else gibt es viele. Einen Wunsch haben jedoch viele Meller: viel Platz für Bewegung. Was sie sich noch wünschen.

Dass die Stadt ihre Bürger nach Ideen fragt, hat einen Grund: Für das Projekt "Stadt, Land, Fluss - Erlebnis und Erholung entlang der Else" stehen 3,34 Millionen Euro bereit. Drei Millionen vom Bund, den Rest von der Stadt. Voraussetzung fü