Das Sommerstück der Waldbühne Melle, "Die 39 Stufen" erfährt im Winter nochmals eine Auflage. (Archivfoto)

Gelhot

Melle. Die Waldbühne Melle startet im Theater Melle in die Winterspielzeit des Erwachsenenstücks. Auf dem Programm steht die Kriminalkomödie "Die 39 Stufen."

Der Vorhang hebt sich erstmals am Freitag, 26. November 2021, um 20 Uhr. In einer Wiederaufnahme der "39 Stufen“ vom Sommer 2021 kommt es an fünf Abenden im Theater Melle am Schürenkamp zu diesem komödiantischen Theatervergnügen, angelehnt