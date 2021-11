Kurz vor dem Ortseingang Bruchmühlen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall.

Stefan Gelhot

Bruchmühlen. Ein Auto ist am Donnerstagmorgen in Melle-Bruchmühlen gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die Fahrerin wurde eingeklemmt.

Die 19-jährige aus Essen fuhr laut Polizei am Donnerstag gegen 8 Uhr in ihrem grünen BMW-Cabrio die Hannoversche Straße (K204) in Buer Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in einer Linkskurve kurz vor der Siedlung Stei