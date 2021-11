Kampfsportler Fabian Vogt vom TSV Westerhausen wurde Dritter bei der Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu.

Denise Krahn

Oldendorf. Fabian Vogt vom TSV Westerhausen hat die Weltbühne mit einem Paukenschlag betreten und Bronze im Ju-Jutsu gewonnen. Das hat der Meller Kampfsportler bei seiner WM-Premiere in Abu Dhabi erlebt.

Fabian Vogt trat in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, im Bodenkampf in der mit 30 Kampfsportlern stark besetzten Gewichtsklasse bis 94 Kilo an – und gewann auf Anhieb Bronze. „Dass es bei meiner ersten Weltmeiste