Haben gemeinsam mit der kompletten Belegschaft der Firma Schomäcker eine Spende für Opfer der Flutkatastrophe ermöglicht: Betreiebsratsvorsitzender Jürgen Wachholz und Geschäftsführer Torsten Bispink.

Christina Wiesmann

Melle. Die Firma Schomäcker hat 200 Mitarbeiter. Regelmäßig bekommen diese einen kleinen Betrag aus der Getränkekasse ausbezahlt. Bei der letzten Zahlung verzichtete die Belegschaft – aus gutem Grund.

Zehn bis 15 Euro sind es in etwa, die jährlich an jeden Mitarbeiter gehen – gesammelt in einer gemeinsamen Getränkekasse. So waren es Ende September bei der Mitarbeiterversammlung knapp 3200 Euro, die sich summiert hatten. Jürgen Wachh