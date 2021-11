Der SC Melle bietet am Sonntag, 21. November, ein buntes Kinderturnprogramm für verschiedene Altersgruppen an. Darauf freuen sich auch die Brüder Tamo (5 Jahre) und Hajo Egbers (2). (Archivfoto)

Thomas Egbers (Archivfoto)

Melle. Toben, klettern, springen, spielen: Der SC Melle lädt interessierte Kinder am 21. November zum "Kinderturnsonntag" ein. Diese spannenden Angebote warten auf die kleinen Teilnehmer.

Am Sonntag, 21. November, bietet der SC Melle Kindern anlässlich eines landesweiten Aktionstages der niedersächsischen Großvereine vielfältige Abenteuerlandschaften und Bewegungsstationen in drei Meller Turnhallen an. Die jungen Gäste sind