Ein "netter Kerl" ist neuer Ortsbürgermeister in Melle-Mitte

Der neue Ortsbürgermeister Uwe Plaß (Mitte) mit seinen Stellvertretern Silke Meier und Tobias Schröder.

Vincent Buß

Melle. Der Ortsrat Melle-Mitte hat einen neuen Ortsbürgermeister gewählt. Vorgängerin Gerda Hövel zeigte sich beeindruckt.

20 Jahre lang war Gerda Hövel Ortsbürgermeisterin des Stadtteils Melle-Mitte. Bei der diesjährigen Wahl war sie jedoch nicht erneut für den Ortsrat angetreten. Klar war also: Es wird eine neue Person an der Spitze geben.Als in der ersten Si