Meller Automuseum zu: So gefrustet sind die Ehrenamtlichen

Lange Gesichter: Die Ehrenamtlichen des Automuseums sind über die von der Stadt verfügte Schließung am Volkstrauertag und Totensonntag maßlos enttäuscht.

Simone Grawe

Melle. Frust, Enttäuschung, Unverständnis: Die ehrenamtlichen Helfer des Meller Automuseums haben am Sonntag vor der geschlossenen Einrichtung mit deutlichen Worten ihren Unmut über das Verhalten der Stadt zum Ausdruck gebracht.

Hochbetrieb vor der Eingangstür an der Pestelstraße: Rund ein Dutzend Ehrenamtliche haben sich am späten Vormittag im Innenhof vor dem Museum versammelt, um gegen die von der Stadt Melle getroffene Entscheidung, wonach das Automuseum am Vol