Die Westfalen Tankstelle an der Gerdener Straße in Neuenkirchen ist am Freitagabend zum wiederholten Mal überfallen worden. Das Foto entstand im Januar 2021 (Archivfoto).

Simone Grawe

Neuenkirchen. Die Westfalen Tankstelle an der Gerdener Straße in Neuenkirchen ist am Freitagabend zum wiederholten Mal überfallen worden. Der Täter schloss den Angestellten in einen Wartungsraum ein. Er konnte entkommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Tankstellenraub in der Nähe der Rahdenstraße am Freitagabend um kurz vor 21.30 Uhr. Ein Unbekannter hat sich demnach dem Tankstellengelände genähert und beobachtet, dass sich der 34-jährige Mitarb