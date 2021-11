Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein anderes Bild als erwartet.

Stefan Gelhot

Riemsloh. Ein Mann ist am Samstagmittag in Melle-Riemsloh von Holzplatten erschlagen worden. Er starb an der Unfallstelle.

Der 50-Jährige war am Samstagmittag in einer kleinen privaten Lagerhalle an der Bruchmühlener Straße in Riemsloh tätig, wie Niels Hoyermann von der Feuerwehr Melle auf Nachfrage mitteilt. Dabei sei er von herunterfallenden Holzplatten und -