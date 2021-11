Seine Heimat ist die Musik: der palästinensisch-syrische Pianist Aeham Ahmad bewegte die Besucher in der St.-Matthäus-Kirche.

Petra Ropers

Melle. Eine Lesung, ein Konzert, eine bewegende, eindringliche Botschaft: Aeham Ahmad, der „Pianist aus den Trümmern“, erinnerte am Freitag in Melle mit seinen Liedern und seinem Buch an das Leid der Menschen in Syrien.

Das Bild aus Yarmouk, einem Palästinenser-Viertel am Rande von Damaskus, ging im Internet um die ganze Welt: Ein junger Pianist sitzt an seinem Klavier und spielt – inmitten der Trümmer des Krieges. Bombenkrater, die einst mit fröhlichem Le